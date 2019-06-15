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МИД ОАЭ: действия Ирана подрывают авторитет главы МИД Мухаммада Зарифа

Политика

Об этом на своей странице в Твиттере заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш

Абу-Даби, 15 июня 2019, 12:56 — REGNUM  Авторитет в арабском мире министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавад Зарифа «тает на глазах». Подобное заявление сделал 14 июня на своей странице в Твиттере министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

«Ежедневно министра иностранных дел Ирана Мухаммада Зарифа пытаются внести в группу второсортных специалистов по причине действий его государства на международной арене. Это становится все более и более нелепым, а авторитет дипломата при этом только падает», — отметил Гаргаш.

Он добавил: «Связи с общественностью не могут заменить конструктивную внешнюю политику. Деэскалация в нынешней ситуации требует мудрых действий, а не пустых слов».

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Зарубежная хроника
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