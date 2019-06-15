Египет осудил нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Каир, , 12:31 — REGNUM 14 июня Египет решительно осудил нападения в Оманском заливе на два нефтяных танкера, в результате которых один танкер загорелся. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Министр иностранных дел Египта отметил, что его страна осуждает любые действия, которые могут повлиять на свободу судоходства либо на обеспечение безопасности в регионе Персидского залива.

Это нападение стало вторым за месяц вблизи Ормузского пролива, основного стратегического водного пути для мировых поставок нефти.

Напомним, что США и Саудовская Аравия обвинили в нападении, совершенном в мае 2019 года у побережья ОАЭ, Иран. Тегеран, в свою очередь, отрицает эти обвинения.