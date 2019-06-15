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Ас-Сиси издал указ о присоединении Египта к Арабской хартии прав человека

Политика

Решение было одобрено Палатой представителей в начале 2019 года

Каир, 15 июня 2019, 12:51 — REGNUM  14 июня президент Египта Абдаль Фаттах Ас-Сиси издал указ № 429 о присоединении Египта к Арабской хартии прав человека, которая была принята Советом Лиги арабских государств в мае 2004 года. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Решение было одобрено на заседании Палаты представителей в начале 2019 года, однако только теперь президент законодательно оформил данное решение.

Хартия подтверждает принципы, содержащиеся в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, международных пактах о правах человека и Каирской декларации прав человека в исламе.

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Зарубежная хроника
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