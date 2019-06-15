Ас-Сиси издал указ о присоединении Египта к Арабской хартии прав человека

Каир, , 12:51 — REGNUM 14 июня президент Египта Абдаль Фаттах Ас-Сиси издал указ № 429 о присоединении Египта к Арабской хартии прав человека, которая была принята Советом Лиги арабских государств в мае 2004 года. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Решение было одобрено на заседании Палаты представителей в начале 2019 года, однако только теперь президент законодательно оформил данное решение.

Хартия подтверждает принципы, содержащиеся в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав человека, международных пактах о правах человека и Каирской декларации прав человека в исламе.