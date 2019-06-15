Индия планирует создать космическую станцию

Нью-Дели, , 13:11 — REGNUM Индия может запустить на орбиту свою собственную космическую станцию массой 20 тонн.

Об этом сообщило индийское новостное агентство «Джагран». Руководитель Индийской организации космических исследований (ИСРО) Кайласовадиво Сиван заявил, что его ведомство работает над планом создания космической станции, который в ближайшее время будет отправлен на рассмотрение правительству Индии. В рамках проекта планируется создать «собственную индийскую» станцию массой 20 тонн, которая смогла бы вместить от четырех до пяти космонавтов на протяжении 15−20 дней. На станции планируется проводить различные испытания, в том числе связанные с гравитацией.

Кайласовадиво Сиван подчеркнул, что станция будет создана только после успеха миссии «Гаганян» — запуска космического корабля с человеком на борту. Таким образом, ИСРО предполагает, что космическая станция может быть запущена к 2030 году.