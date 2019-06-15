Премьер Пакистана: наша страна – привлекательное направление для инвестиций

Исламабад, , 12:53 — REGNUM 14 июня премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем выступлении на 19 саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил, что его страна — это привлекательное направление для инвестиций.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, глава правительства Пакистана подчеркнул, что его страна — это «огромный рынок, наделенный богатыми ресурсами». Имран Хан отметил, что молодое население Пакистана «обладает огромной энергией и креативностью». Среди других преимуществ Пакистана как инвестиционного направления Имран Хан отметил «большие квалифицированные трудовые ресурсы, огромную аграрную базу, великолепный туристический потенциал, разнообразные минеральные полезные ископаемые и развитая IT-инфраструктура».

Глава пакистанского правительства сообщил, что ярким примером страны, осознавшей привлекательность Пакистана, является Китай. Китайско-пакистанский экономический коридор, соединяющий Синцзян-Уйгуйрский автономный округ КНР с глубоководным портом Гвадар (пакистанская провинция Белуджистан) является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».