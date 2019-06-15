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Премьер-министр Индии Моди снова отказался от переговоров с Пакистаном

Политика

Проблему обсуждали на встрече Моди и Си Цзиньпина

Премьер-министр Индии Моди снова отказался от переговоров с Пакистаном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Конфликт между Индией и Пакистаном

Исламабад, 15 июня 2019, 12:42 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди в очередной раз отказался от переговоров с Пакистаном, потребовав, чтобы Исламабад прекратил поддерживать террористов.

По сообщению пакистанского информационное агентство Jang, заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале рассказал журналистам о встрече Нарендры Моди с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой также поднималась проблема индийско-пакистанских отношений. Гокхале отметил, что в ходе встречи «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нарендра Моди снова отказался от каких-либо переговоров с Исламабадом и выдвинул главное требование: Пакистан должен прекратить спонсировать и поддерживать террористов.

Моди подчеркнул, что, при этом, Индия не оставляет надежд на возобновления мирного диалога в будущем и надеется, что Пакистан изменит свой подход. Таким образом, саммит ШОС не принес ожидаемого «потепления» в отношениях между двумя новыми членами организации, официально вступившими в нее в 2017 году.

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Зарубежная хроника
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