Jang: Путин и пакистанский премьер Хан общались, а Моди стоял в стороне

Исламабад, , 12:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин охотно общался с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в ходе официального банкета на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Киргизии Бишкеке, в то время как премьер Индии Нарендра Моди «оказался один».

Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Jang, разбирая фотографии с саммита и подробности встреч, пакистанские СМИ обратили внимание на то, что в ходе банкета Владимир Путин и Имран Хан оказались на соседних местах и вели «оживленную и теплую беседу», в то время как Нарендра Моди «стал жертвой изоляции».

Кроме того, информагентство Jang отметило, что на групповом фото Путин и Хан снова оказались вместе и оживленно что-что обсуждали, а Моди «стоял в конце ряда и молчал». Сообщается, что «на полях» саммита ШОС Имран Хан также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.