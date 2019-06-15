Суббота, 15 Июня 2019 года
12:34:03 МСК

Jang: Путин и пакистанский премьер Хан общались, а Моди стоял в стороне

Политика

Пакистанские СМИ обратили внимание на фотографии с саммита ШОС в Бишкеке

Исламабад, 15 июня 2019, 12:33 — REGNUM  Президент России Владимир Путин охотно общался с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в ходе официального банкета на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Киргизии Бишкеке, в то время как премьер Индии Нарендра Моди «оказался один».

Об этом сообщило пакистанское информационное агентство Jang, разбирая фотографии с саммита и подробности встреч, пакистанские СМИ обратили внимание на то, что в ходе банкета Владимир Путин и Имран Хан оказались на соседних местах и вели «оживленную и теплую беседу», в то время как Нарендра Моди «стал жертвой изоляции».

Кроме того, информагентство Jang отметило, что на групповом фото Путин и Хан снова оказались вместе и оживленно что-что обсуждали, а Моди «стоял в конце ряда и молчал». Сообщается, что «на полях» саммита ШОС Имран Хан также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить