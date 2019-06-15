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Госдеп США: МВФ не должен выдавать кредит Пакистану до «коренных изменений»

Политика

США готовы выделить Пакистану всего 70 миллионов долларов помощи

Исламабад, 15 июня 2019, 13:00 — REGNUM  Первый заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что МВФ (Международный валютный фонд) не должен выделять Пакистану кредит до «коренных изменений» в политике страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Элис Уэллс, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США отметила, что отказ от ежегодной финансовой помощи Пакистану в размере 300 миллионов долларов принес результаты: «мы движемся к лучшим отношениям». В своем выступлении, посвященном, по большей части, отношениям с Индией, американский дипломат призвала Пакистан отказаться от поддержки террористических организаций, таких как «Джаиш-е-Мухаммад».

При этом Элис Уэллс отметила, что США рассматривают возможность частичного возобновления экономической помощи. Так в 2020 году США намерены предоставить Пакистану финансовую помощь в размере 70 миллионов долларов.

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Зарубежная хроника
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