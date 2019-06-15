Военный бюджет Пакистана сократили на $153 млн

Исламабад, , 13:17 — REGNUM Оборонный бюджет Пакистана на 2019−2020 финансовый год, который является частью первого годового бюджета правительства Имрана Хана, составил 1150 миллиардов рупий (7,6 миллиардов долларов).

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, государственный министр финансов Пакистана Хамед Изхар, представляя в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) бюджет на 2019−2020 финансовый год, отметил, что впервые за много лет оборонные расходы будут уменьшены, причем сокращение составит 23 миллиарда рупий (153 миллиона долларов). При этом государственный министр отметил, что меры экономии не должны сказаться на обороноспособности страны.

В ходе своего выступления Хамед Изхар особенно подчеркнул роль главы военных, начальника штаба сухопутных войск Пакистана генерала Камара Джаведа Баджвы, который согласился на сокращение оборонных расходов, чтобы помочь экономике страны.