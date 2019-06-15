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МИД Ирана: необходимо избавить экономику страны от нефтяной зависимости

Политика

Зависимость иранской экономики от нефти особенно опасна ввиду экономических санкций

Тегеран, 15 июня 2019, 14:17 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи со своим японским коллегой Тано Коро заявил, что США развязали экономическую войну против иранской нации и при этом распространяют пропаганду против ИРИ во всем мире, сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам министра, в этой связи зависимость иранской экономики от нефти особенно опасна. Экономические санкции Вашингтона, ударив по иранскому экспорту нефти, могут нанести серьезный ущерб, поэтому единственным выходом для Ирана остается пересмотр бюджетной и финансовой политики с целью снижения привязанности национального хозяйства к ценам на черное золото.

Данный путь является единственным эффективным методом для достижения победы в «экономической войне» против Вашингтона.

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Зарубежная хроника
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