МИД Ирана: необходимо избавить экономику страны от нефтяной зависимости

Тегеран, , 14:17 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи со своим японским коллегой Тано Коро заявил, что США развязали экономическую войну против иранской нации и при этом распространяют пропаганду против ИРИ во всем мире, сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам министра, в этой связи зависимость иранской экономики от нефти особенно опасна. Экономические санкции Вашингтона, ударив по иранскому экспорту нефти, могут нанести серьезный ущерб, поэтому единственным выходом для Ирана остается пересмотр бюджетной и финансовой политики с целью снижения привязанности национального хозяйства к ценам на черное золото.

Данный путь является единственным эффективным методом для достижения победы в «экономической войне» против Вашингтона.