Саудовский эксперт: атака на танкеры — часть заговора против Ирана

Тегеран, , 07:40 — REGNUM Известный саудовский эксперт по международным отношениям Хезам аль-Хезам заявил, что атака на танкеры Персидском заливе является частью заговора против Ирана, к которому причастны ОАЭ и США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По мнению эксперта, ОАЭ «заигрывают с международной безопасностью», чтобы в конечном счете развязать против Ирана войну. Они, например, объявили чрезвычайное положение в стране еще до атаки на танкеры. Подрыв танкеров нужен был для того, чтобы США согласились на военное вторжение в Иран, а Оман и Пакистан при этом встали на их сторону. Эксперт также вспомнил майскую диверсию против танкеров в порту Фуджайра в ОАЭ, обвинив в ней старшего советника наследного принца ОАЭ Мохаммеда бен Заида.

13 июня в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке, предоставив «неопровержимые доказательства» его причастности к данной диверсии. Атака произошла в момент переговоров Верховного лидера Ирана Али Хаменеи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Тегеране.