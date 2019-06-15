Суббота, 15 Июня 2019 года
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Mehr: Иран задействовал флот для помощи танкерам в Оманском заливе

Политика

ИРИ действовала в соответствии с Международной конвенцией по спасению и поиску на море

Тегеран, 15 июня 2019, 12:35 — REGNUM  13 июня для оказания помощи затонувшим танкерам в Оманском заливе Иран задействовал свой флот, спасательные шлюпки и вертолеты. Иран оказал значительную помощь людям на затонувших кораблях, эвакуировав затем часть из них на территорию страны, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно источнику, ИРИ действовала в соответствии с Международной конвенцией по спасению и поиску на море 1979 года. Эвакуированные люди были направлены в порт Джаск на юге Ирана.

13 июня в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке, предоставив «неопровержимые доказательства» его причастности к данной диверсии. Атака произошла в момент переговоров Верховного лидера Ирана Али Хаменеи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Тегеране.

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Зарубежная хроника
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