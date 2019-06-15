МИД Ирана связал атаку на танкеры в Оманском заливе с визитом Абэ в Тегеран

Тегеран, , 13:25 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави на своей странице в Twitter выразил обеспокоенность атакой на танкеры в Персидском заливе, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По мнению дипломата, атака на танкеры носит подозрительный характер, потому что произошла именно в тот момент, когда Верховный лидер Ирана Али Хаменеи встречался в Тегеране с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Она произошла вопреки всем многочисленным усилиям держав региона и мира, в том числе Японии, по укреплению безопасности и снижению напряженности.

13 июня в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Все члены экипажа, в том числе россияне, были спасены силами ВМС Ирана. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаках ИРИ.