Суббота, 15 Июня 2019 года
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МИД Ирана связал атаку на танкеры в Оманском заливе с визитом Абэ в Тегеран

Политика

Атака произошла в момент встречи Верховного лидера Ирана и японского премьера

Тегеран, 15 июня 2019, 13:25 — REGNUM  Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави на своей странице в Twitter выразил обеспокоенность атакой на танкеры в Персидском заливе, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По мнению дипломата, атака на танкеры носит подозрительный характер, потому что произошла именно в тот момент, когда Верховный лидер Ирана Али Хаменеи встречался в Тегеране с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Она произошла вопреки всем многочисленным усилиям держав региона и мира, в том числе Японии, по укреплению безопасности и снижению напряженности.

13 июня в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Все члены экипажа, в том числе россияне, были спасены силами ВМС Ирана. Президент США Дональд Трамп обвинил в атаках ИРИ.

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Зарубежная хроника
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