Верховный лидер Ирана отказался отвечать на послание Трампа

Тегеран, , 12:49 — REGNUM 13 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил о том, что хочет передать иранскому политику послание президента США Дональда Трампа. Верховный лидер отказался выслушивать это послание, сообщило иранское информационное агентство Mehr. По мнению Али Хаменеи, Трамп не заслуживает обмена посланиями. Политик решительно заявил, что Иран не будет вести диалог с США, потому что Вашингтон не собирается проводить «честные» переговоры с ИРИ. Понятие «честность» в принципе несовместимо с такими людьми, как Дональд Трамп, подчеркнул Хаменеи. Верховный лидер также отметил, что Иран будет поступательно развиваться без установления контактов с Вашингтоном, невзирая на незаконные односторонние санкции.