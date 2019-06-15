Суббота, 15 Июня 2019 года
12:49:50 МСК

Верховный лидер Ирана отказался отвечать на послание Трампа

Политика

По мнению Али Хаменеи, Трамп не заслуживает обмена посланиями

Тегеран, 15 июня 2019, 12:49 — REGNUM  13 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил о том, что хочет передать иранскому политику послание президента США Дональда Трампа. Верховный лидер отказался выслушивать это послание, сообщило иранское информационное агентство Mehr. По мнению Али Хаменеи, Трамп не заслуживает обмена посланиями. Политик решительно заявил, что Иран не будет вести диалог с США, потому что Вашингтон не собирается проводить «честные» переговоры с ИРИ. Понятие «честность» в принципе несовместимо с такими людьми, как Дональд Трамп, подчеркнул Хаменеи. Верховный лидер также отметил, что Иран будет поступательно развиваться без установления контактов с Вашингтоном, невзирая на незаконные односторонние санкции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить