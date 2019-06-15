ЕС начал расследование господдержки Швецией и Данией компании PostNord

Копенгаген, , 13:20 — REGNUM 14 июня члены Еврокомиссии заявили о начале расследования в отношении Дании и Швеции для выяснения их роли в незаконной финансовой поддержке почтовой компании PostNord. Расследование будет проведено в отношении трех эпизодов, произошедших в 2018 году: перечисление 28 миллионов долларов почтовой компании со стороны Дании, перевод 42 миллионов долларов из государственного бюджета Швеции и перевод 250 миллионов долларов из PostNord на счета Post Danmark (это, в действительности, отделение PostNord в Дании, зарегистрированное под другим юридическим названием).

Как в Дании, так и в Швеции заявили, что ни о какой незаконной государственной финансовой поддержке почтовой компании речь не идет — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Цель расследования — выявить, являются ли действия Дании и Швеции нарушением 107 статьи Лиссабонского договора, в которой говорится, что, если государство предоставляет помощь какой-либо компании на таких условиях, на которых эта компания смогла бы получить ту же самую помощь от других кредиторов, такая помощь государственной не является. Если выяснится, что речь все же идет о государственной поддержке, Комиссия будет проверять, оказана ли она в соответствии с правилами ЕС.