Хашим Тачи: «Испания не Сербия, а Каталония не Косово»

Приштина, , 11:56 — REGNUM Хашим Тачи — политический лидер Армии освобождения Косово в 1999 году, а ныне президент Косово — отпраздновал на этой неделе (12 июня) 20-ю годовщину окончания войны вместе с Биллом Клинтоном, Мадлен Олбрайт и генералом Уэсли Кларком. В интервью испанскому изданию La Vanguardia и агентству EFE он обозначил свои позиции незадолго до встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, которая должна состояться 1 июля в Париже.

«Диалог между Косово и Сербией должен продолжаться без выставления условий со стороны Сербии, потому что диалог по-настоящему имеет смысл, когда он не ограничен условиями ни одной из сторон. Этот диалог не должен быть затрудненным ни для кого. Пошлины — это решение суверенного государства, они оправданны, легитимны, их не будут отменять — нужно их уважать. Эти тарифы не должны служить Сербии предлогом отказаться от участия в диалоге, ведь только через диалог можно достичь окончательного соглашения между Косово и Сербией о взаимном признании <…> Сейчас настал момент, когда ЕС действует единым, скоординированным образом с США, чтобы завершить этот процесс в этом году. Мы работаем над внутренней консолидацией страны и упрочением ее позиций в мире. Наша цель — войти в НАТО и ЕС, а также иметь особые отношения с Соединенными Штатами», — сказал Тачи.

«Вы создаете армию. Это потому, что ваш приоритет — вступление в НАТО?» — спросил журналист.

«Мы очень гордимся ее созданием. Безусловно, это наше право как суверенной и независимой страны — сформировать армию и быть членом НАТО. Наша армия многонациональна и очень профессиональна. Больше 10% ее составляют национальные меньшинства, 5% из них — сербы. После вступления Албании и Северной Македонии пришел черед Косово войти в НАТО. Это символические силы, но пусть они достигнут 8 тысяч человек. Это новая, современная армия, соответствующая стандартам НАТО. Агрессия не является нашей целью. Армия будет вкладом в мир, в местную, региональную и глобальную стабильность. В настоящий момент мы участвуем в нескольких миротворческих и гуманитарных операциях за границей», — сообщил в ответ политик.

Тогда ему задали вопрос, почему испанское правительство должно рискнуть признать Косово, принимая во внимание проблему с Каталонией. Поблагодарив «правительство и испанский народ» за участие в бомбардировках НАТО в Югославии, «когда в Косово устанавливался мир», Тачи подчеркнул, что требует от Испании признания Косово на тех же основаниях, которые приняли во внимание США и ряд стран ЕС.

«Случай Косово — особый. В Косово имела место этническая чистка, геноцид со стороны государства Слободана Милошевича. Мы вели битву за существование. Вмешательство НАТО было гуманитарной миссией для защиты гражданского населения. Испания не Сербия, ей не управляет Слободан Милошевич, и Каталония не Косово», — заявил он.

Напомним, что, согласно докладу прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карлы дель Понте, Хашим Тачи организовывал похищения людей и налаживал контакты с клиниками в Европе и перевозку изъятых органов.

В докладе швейцарско-итальянского политика и юриста Дика Марти, опубликованном в середине декабря 2010 года на сайте Совета Европы, Хашим Тачи назван руководителем «криминальной группы косовских албанцев, которые занимаются контрабандой оружия, наркотиков и человеческих органов».