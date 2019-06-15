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Индия наложит ответные тарифы на 29 американских товаров

Политика

Индия приняла решение ввести ответные тарифы на 29 американских товаров

Нью-Дели, 15 июня 2019, 12:31 — REGNUM  Правительство Индии введет ответные тарифы на 29 американских товаров, начиная с 16 июня. Сообщается, что данная инициативы была озвучена еще в июне 2018 года, однако руководство Индии несколько раз откладывало ее реализацию, в связи с тем, что страны вели диалог по условиям торговли.

Считается, что данное решение было принято в ответ на введение Дональдом Трампом дополнительных пошлин 25% на импортируемые из Индии сталь и алюминий.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данное решение обойдется американским компаниям в 200−290 млн. долларов.

Дополнительными тарифами будут облагаться грецкие орехи, нут, чечевица, борная кислота и диагностические реагенты, а также другие товарные позиции.

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Зарубежная хроника
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