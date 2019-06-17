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В Минске отрывается сессия Парламентского собрания Союзного государства

Политика

Отмена роуминга

В Минске отрывается сессия Парламентского собрания Союзного государства
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Заседание Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии. 2018

Москва, 17 июня 2019, 00:00 — REGNUM  Сегодня, 17 июня, в Минске состоится 56-я сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщает ИА REGNUM. Заседание проведет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе сессии планируется обсудить вопросы реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства, а также деятельности Парламентского собрания в 2018 году.

Помимо этого, на заседании будут рассмотрены предложения по празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Планируется также проанализировать проделанную работу по исполнению резолюции высшего Госсовета Союзного государства от 30 июня 2017 года «Об отмене роуминга на территории Союзного государства».

Также в преддверии 22 июня — Дня памяти и скорби — парламентарии возложат венки к Монументу Победы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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Союзное государство России и Белоруссии
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