Путин: В мировой экономике идут бои без правил

Душанбе, , 10:51 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии призвал объединить усилия для восстановления справедливости в мировой экономике и отказаться от «боев без правил». Об этом президент России сказал сегодня, 15 июня, во время саммита СВМДА в Душанбе.

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал президент России.

Путин считает, что доверие в мировой экономике должны быть обязательно восстановлено. В мировом масштабе должны быть утверждены нормы справедливого экономического взаимодействия.

В качестве первого шага по восстановлению доверия в мировой экономике, Владимир Путин предлагает вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу.

«Имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться», — пояснил Путин.