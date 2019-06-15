В Конгресс США внесли законопроект о сдерживании России в Прибалтике

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM В Конгресс США внесен законопроект о «сдерживании российской агрессии» в Прибалтике. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает телеканал RT.

Автором законопроекта выступил член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй. Конгрессмен считает, что Россия пытается ослабить военный блок НАТО и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя «давление и запугивание».

Законопроект Конэуэйя содержит рекомендации для министерства обороны США. В случае принятия законопроекта, американские военные обязаны будут оценить военные потребности Литвы, Латвии и Эстонии, после чего «возглавить работу по укреплению сотрудничества» с этими прибалтийскими государствами.

На «укреплении сотрудничества» конгрессмен предлагает не останавливаться. Так автор законопроекта предлагает Пентагону изучить возможность расширения американского военного присутствия в регионе. В частности, речь идёт о возможности размещения в Прибалтике американских зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, которые могут служить как средствами защиты, так и нападения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после воссоединения Крыма с Россией и начала войны в Донбассе США объявили Россию своим главным стратегическим соперником. Западные страны приняли решение существенно усилить военное присуствие блока НАТО у западных российских границ.