Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения и подарил мороженное

Душанбе, , 09:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ещё до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днём рождения и подарил ему мороженое российского производства, которое, как известно, глава Китая очень любит. Об этом сегодня, 15 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин перед началом саммита СВМДА специально заехал в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с 66-летием.

«Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию», — рассказал Песков.

Си Цзиньпин тепло поблагодарил российского лидера и заметил, что Путин очень популярен в Китайской Народной Республике.

Также Песков рассказал, что Путин подарил Си Цзиньпину коробку российского мороженого, которое так любит председатель КНР. Президент России выразил надежду, что динамичное развитие российско-китайских отношений будет продолжено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин уже далеко не в первый раз дарил Си Цзиньпину российское мороженое.