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Медведчук считает, что Путин уважает Зеленского

Политика

Зеленский, в свое время, назвал Путина врагом

Медведчук считает, что Путин уважает Зеленского
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Виктор Медведчук

Киев, 15 июня 2019, 08:19 — REGNUM  Украинский политик, глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин с уважением относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Медведчука, такая оценка была озвучена на пленарном заседании, где он присутствовал. По всей видимости имеется в виду пленарное заседание Петербургского международного экономического форума.

«Я не собираюсь переводить господина Путина, он действительно так сказал, при этом он говорил с уважением о господине Зеленском», — сказал Медведчук.

Также политик отметил, что это отношение обусловлено как минимум тем, что за Зеленского проголосовали 73% граждан Украины.

Кроме того, Медведчук заявил, что он не во всем согласен с Путиным.

«Путин сказал, что опыт — дело наживное, и Зеленский научится», — рассказал Медведчук и добавил, что совершенно не хочет быть объектом эксперимента, когда в политику приходит человек без опыта в том числе государственного управления и начинает пытаться руководить.

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Политическая жизнь Украины
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