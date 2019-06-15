США волнуются из-за предстоящего визита замглавы ООН в Синьцзян

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан выразил генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу обеспокоенность в связи с предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба государственного департамента США.

Уточняется, что Салливан лично позвонил генеральному секретарю, чтобы выразить «глубокую озабоченность в связи с запланированной поездкой Воронкова. Представитель Госдепа уверен, что этот визит просто неуместен в связи с «беспрецедентной репрессивной кампанией, проводимой в Синьцзяне» против уйгуров, казахов, киргизов и других мусульман.

«Заместитель госсекретаря отметил, что Пекин продолжает изображать свою репрессивную кампанию против уйгуров и других мусульман как законные усилия по борьбе с терроризмом, когда это не так, и подчеркнул, что высшее должностное лицо ООН по борьбе с терроризмом ставит под угрозу репутацию и авторитет ООН в области борьбы с терроризмом и прав человека, доверяя этим ложным утверждениям», — сказано в сообщении Госдепа.

Также Салливан заявил, что США выступают за обеспечение неподконтрольного властям КНР и беспрепятственного доступа сотрудников ООН по правам человека ко всем лагерям и заключенным в Синьцзяне.