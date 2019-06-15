Челябинская компания «Южуралмост» подала в суд на ФАС

Челябинск, , 05:47 — REGNUM Скандально известное АО «Бжуралмост» требует признать недействительными ненормативные акты Федеральной антимонопольной службы. Соответствующее заявление было подано 13 июня в Арбитражный суд Москвы, говорится на сайте суда.

О каких именно актах речь, не сообщается. Впрочем, судя по всему, они тесно связаны с изданным 18 марта заявлением ФАС, в котором было официально заявлено о наличии двух антиконкуретных соглашений. Участниками одного из них выступили «Южуралмост» и областное министерство дорожного хозяйства и транспорта, а второго, кроме них, на тот момент губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что и экс-губернатор, и миндортранс указаны в заявлении в качестве третьих лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта ФАС завершила расследование дела о возможных нарушениях антимонопольного законодательства губернатором Челябинской области, возбуждённого 18 августа 2018 года. Ведомство нашло два антиконкурентных соглашения, а также установило, что «Южуралмост» фактически оказался монополистом в сфере ремонта, строительства и реконструкции дорог, его доля доходила до 90%. Областные власти создавали ей преференции, а контракты заключались порой даже несмотря на предписания областного управления ФАС.

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