Турпоток в Турцию может увеличиться за счет российских полицейских

Москва, , 05:42 — REGNUM Поток туристов в Турцию и Таиланд может увеличиться благодаря разрешению сотрудникам российского МВД выезжать на отдых в эти страны, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

Сообщается, что благодаря этому решению может увеличить поток туристов из России в Турцию и Таиланд на сотни тысяч человек в год. Предполагается, что подобный прогноз АТОР сделала исходя из численности сотрудников МВД РФ и с учетом членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня глава МВД России Владимир Колокольцев подписал распоряжение, разрешающее сотрудникам правоохранительных органов выезжать на отдых в Турцию. Ранее, с 2015 года, для сотрудников МВД действовал запрет на выезд в Турцию из-за риска быть завербованными.

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