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Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

Политика

Коалиция атаковала также и позиции ПВО хуситов в Сане

Эр-Рияд, 15 июня 2019, 04:10 — REGNUM  Так называемая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане, передает государственное телевидение Саудовской Аравии.

Сообщается, что атака была проведена в ответ на обстрел саудовского международного аэропорта Абха со стороны хуситов. Отмечается, что коалиция атаковала также и позиции ПВО хуситов в Сане.

Ранее, 13 июня, войскам Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников, запущенных йеменскими хуситами. На прошедшей неделе хуситы провели четыре атаки на объекты в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня ООН выразила обеспокоенность атакой хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии. По мнению организации, хуситы поставили под угрозу безопасность в регионе и пытаются сорвать политический процесс в Йемене.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: атака хуситов на саудовский аэропорт — угроза всему региону

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Ситуация в Йемене
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