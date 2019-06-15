Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

Эр-Рияд, , 04:10 — REGNUM Так называемая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане, передает государственное телевидение Саудовской Аравии.

Сообщается, что атака была проведена в ответ на обстрел саудовского международного аэропорта Абха со стороны хуситов. Отмечается, что коалиция атаковала также и позиции ПВО хуситов в Сане.

Ранее, 13 июня, войскам Саудовской Аравии удалось перехватить пять беспилотников, запущенных йеменскими хуситами. На прошедшей неделе хуситы провели четыре атаки на объекты в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня ООН выразила обеспокоенность атакой хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии. По мнению организации, хуситы поставили под угрозу безопасность в регионе и пытаются сорвать политический процесс в Йемене.

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