Суббота, 15 Июня 2019 года
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Глава миграционной службы Мексики подал заявление об отставке

Политика

Причины его ухода с поста не называются

Мехико, 15 июня 2019, 03:42 — REGNUM  Руководитель Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прошение об отставке Гильен подал мексиканскому президенту Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Причины, по которым глава миграционной службы решил уйти с должности, не раскрываются. Также неизвестно, кто займет пост главы Национального института миграции вместо Гильена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США и Мексика договорились об отмене решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт мексиканских товаров. Согласно договоренностям, Мексике необходимо принять решительные меры по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, мексиканским властям Соединенные Штаты отвели 45 дней на решение этой задачи.

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