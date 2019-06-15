Медведчук объяснил отношение Путина к Зеленскому

Киев, , 03:36 — REGNUM Отношение российского президента Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому можно назвать уважительным, заявил Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на телеканале NewsOne.

По словам Медведчука, он не раз общался с российским лидером и может утверждать, что Путин «с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июня Путин сказал о деятельности Зеленского, что пока о ней говорить рано, ведь её и нет.

Ранее президент РФ отметил, что Зеленский — хороший актёр.

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