Суббота, 15 Июня 2019 года
04:04:26 МСК

Гондурас и Мексика договорились о защите прав мигрантов

Политика

Также страны будут совместно отслеживать миграционные потоки

Гондурас и Мексика договорились о защите прав мигрантов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мигранты

Мехико, 15 июня 2019, 03:39 — REGNUM  Мексика и Гондурас договорились о защите прав гондурасских мигрантов, оказавшихся на мексиканской территории. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление МИД обеих стран.

Сообщается, что представители Мексики и Гондураса провели переговоры в Мехико по вопросам миграции и развития отношений по принципу «взаимной ответственности». Предполагается, что страны будут координировать свои действия по отслеживанию потоков мигрантов и защищать права граждан Гондураса, оказавшихся на территории Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня части Национальной гвардии Мексики направились к границе с Гватемалой для сдерживания потоков нелегальных мигрантов из Центральной Америки, направляющихся в США. Это решение было принято после достижения договоренностей между Мексикой и Соединенными Штатами по вопросам миграции и торговых пошлин.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальная гвардия Мексики отправится на южную границу страны к 10 июня

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить