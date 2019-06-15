История, полная сказок. Порошенко привиделся трезубец в Севастополе

Киев, , 03:06 — REGNUM День города Севастополя стал поводом для очередного «экскурса в историю» со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко. Свои комментарии он изложил в Facebook.

Говоря о дне рождения Севастополя, который отмечается 14 июня, Порошенко назвал город «нашим, украинским», после чего добавил:

«Его история была разной: полной сказок и побед, масштабных трагедий и героизма. Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора».

Напомним, Порошенко вошёл в историю своими скандальными высказываниями о древней истории Украины.

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