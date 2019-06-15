«На пару дней». Отъезд Плахотнюка подтвердили в Демпартии Молдавии

Кишинёв, , 02:37 — REGNUM Исчезновение лидера молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка из страны — слухи. Он просто уехал на несколько дней, сообщили в Демпартии, передаёт TV8.

Плахотнюк, по словам его соратников, покинул Молдавию «на несколько дней», чтобы отправиться «в страну к своей семье».

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Напомним, на фоне обострения политической кризиса в Молдавии Плахотюк уехал из страны. Молдавские массмедиа сообщили, что он и ряд его приспешников бежали.

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