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Слушания об экстрадиции Ассанжа пройдут в феврале 2020 года

Политика

Слушания будут проходить пять дней

Лондон, 15 июня 2019, 01:38 — REGNUM  Магистратский суд лондонского Вестминстера назначил слушания по делу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа на февраль 2020 года.

Сообщается, что в феврале 2020 года пройдет рассмотрение дела Ассанжа по существу, слушания продлятся пять дней. Предполагается, что именно на этих слушаниях будет решаться вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в Соединенные Штаты. Отмечается, что к 14 декабря США должны будут предоставить документы, обосновывающие экстрадицию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялось заседание суда по делу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Слушания 14 июня были технические и продолжались всего несколько минут. На этом заседании сторона защиты согласилась с просьбой обвинения назначить слушания об экстрадиции на февраль 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Джулиан Ассанж предстанет перед Лондонским судом 14 июня

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