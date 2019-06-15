Франция призвала Турцию прекратить бурение в водах Кипра

Париж, , 01:15 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Турции прекратить бурение и разведку месторождений в исключительной экономической зоне Кипра. Такое заявление Макрон сделал в ходе выступления на саммите средиземноморских стран Евросоюза, проходившего на Мальте.

«Мы выражаем солидарность с Кипром и поддерживаем его суверенитет. Турция должна прекратить незаконные действия в исключительной экономической зоне Кипра», — заявил он.

Макрон также подчеркнул, что Евросоюз намерен и дальше поддерживать Кипр по этому вопросу и не идти на уступки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Кипра выдали ордера на арест экипажа турецкого судна «Фатиха», которое ведет разведку месторождений в исключительной экономической зоне Кипра. В свою очередь Турция пообещала дать жесткий ответ на попытку ареста экипажа судна.

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