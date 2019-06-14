Плахотнюк и руководство Демпартии бежели из Молдавии — СМИ

Кишинёв, , 23:57 — REGNUM Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, а также ряд руководителей Демократической партии бежали из страны сегодня, 14 июня. Об этом сообщают молдавские СМИ.

По данным молдавских телеканалов, Плахотнюк, некоторые руководители Демпартии, а также связанные с ней бизнесмены и политики в спешном порядке покинули Кишинев на частных самолетах.

В течение нескольких часов из Кишинева вылетели как минимум три частных самолета — Bombardier CRJ-200LR полетел в Москву, Gulfstream G200 приземлился в Одессе, а третий бизнес-джет — в Лондоне.

Произошло это сразу после того, как «правительство» во главе с демократом Павлом Филипом заявило об отставке.

Предполагается, что на одном из этих самолетов спешно покинул Молдавию сам Плахотнюк. Его официальных комментариев на этот счет пока нет.

Также молдавские телеканалы показывают, что на пути в международный аэропорт Кишинева наблюдаются большие пробки. У самого терминала аэропорта — скопление припаркованных дорогих машин. Сейчас к вылету в Стамбул готовятся пять чартерных рейсов. Все они вылетают с разницей в десять минут.