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Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Политика

Лидеры России и Таджикистана положительно оценивают уровень отношений между двумя странами

Душанбе, 14 июня 2019, 23:47 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Рахмон подчеркнул, что встречи и переговоры на высоком уровне имеют огромное значение для развития и прогресса межгосударственных отношений.

«Уверен, что наша очередная встреча придаст серьёзный импульс этому процессу», — сказал президент Таджикистана.

Лидеры двух стран также выразили удовлетворение результатами официального визита президента Таджикистана в Российскую Федерацию в апреле этого года, а также той практической реализацией подписанных ранее документов и сотрудничеством ведомств Таджикистана и России в деле расширения многогранных отношений.

В целом, уровень сотрудничества между двумя странами Путин и Рахмон оценивают очень положительно.

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Отношения России и Таджикистана
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