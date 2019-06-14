Переговоры по Карабаху вновь привели к обострению ситуации на передовой

Степанакерт, , 23:43 — REGNUM Впервые после встречи Пашинян-Алиев, состоявшейся в Душанбе в конце сентября прошлого года, и в преддверии предстоящей в Вашингтоне 20 июня встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана ситуация на лини соприкосновения армяно-азербайджанской войск существенно обострилась. В течение последних двух недель армянская и азербайджанская стороны заявили о двух погибших от выстрела противника с каждой стороны.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что, по сравнению с предыдущими несколькими месяцами, очевидно, что наблюдается рост напряженности.

«Ситуация меняется, выстрелов стало больше, как вы отметили, есть жертвы, это немного большая степень напряженности, чем в предыдущие месяцы», — сказал Ованнисян в эфире «Радио Азатутюн».

На вопрос, чем он это объясняет, пресс-секретарь министерства обороны ответил: «Я не могу дать подобную оценку, это может иметь много разных причин, как политических, так и военных».

30 мая министерство обороны Азербайджана распространило сообщение о том, что командир батальона, майор Агиль Омаров был убит выстрелом снайпера армянских вооруженных сил.

Спустя два дня, 1 июня, пресс-служба министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о гибели военнослужащего срочной службы Сипана Мелконяна 2000 года рождения.

9 июня министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего Эльшана Халилова «в результате выстрела противника».

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в тот же вечер на своей странице в Facebook сделал запись о том, что министр обороны Армении Давид Тоноян представил к высокой награде «военнослужащих, осуществивших карательную операцию» за гибель военнослужащего Сипана Мелконяна и что военнослужащие «выполнили задание на высоком уровне».

14 июня министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о втором погибшем с армянской стороны в результате выстрела противника — военнослужащем Артеме Хачатряне 1999 года рождения.

Наряду с сообщениями о жертвах в прошедшие дни стороны обвинили друг друга в применении дальнобойных и снайперских видов оружия, минометов и гранат различного калибра.

По словам руководителя Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвела Саркисяна, Азербайджан оказался в переговорном тупике и пытается вновь перейти к применявшейся им в прошедшие годы дипломатии военного давления, однако новость заключается в том, что армянская сторона изменила подход и жестко на это реагирует.

15 июня МИД Армении сообщило о планирующейся 20 июня в Вашингтоне встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ, в то же время, отметив: «Действия Азербайджана, которые характеризуются применением силы и угрозой ее применения, препятствуют формированию благоприятных условий для мира и тем самым подрывают прогресс переговорного процесса. Создавшаяся ситуация обуславливает четкие приоритеты повестки вашингтонской встречи».