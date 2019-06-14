Зеленский поручил пересмотреть судебную реформу Порошенко

Киев, , 23:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести ревизию судебной реформы, проводившейся при его предшественнике Петре Порошенко. Об этом 14 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Рябошапка.

«Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности «реформированными») судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях конституции и закона», — приводит его слова пресс-служба президента Украины.

Рябошапка отметил, что подобные судебные решения «продолжает разрушать доверие к судебной системе, которое и так является невысоким», и служат свидетельством провала судебной реформы, которая происходила под контролем администрации Порошенко.

В связи с этим, по его словам, Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведённой реформы и подготовки «законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти».