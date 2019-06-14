Пятница, 14 Июня 2019 года
23:37:57 МСК

Минобороны: В Сирии свыше десяти раз нарушен режим прекращения огня

Новое соглашение, заключённое с участием Турции, практически не действует

, 14 июня 2019, 23:34 — REGNUM  За последние сутки в Сирии боевики из Идлибской зоне деэскалации устроили свыше десяти обстрелов населённых пунктов в провинциях Латакия и Хама, сообщил 14 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Незаконные вооруженные формирования нарушают условия как старого, так и нового соглашения о прекращении огня в зоне «Идлиб»

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Смайра, Кара-Джагез, Нахшебба, Дарх-Абу-Асад, Руйесет-Эскандер, Айн-Эн-Наур, Айн-Эль-Ханзир, Раша, Ардаш-Даг и Хамрат провинции Латакия, Хуайз, Хамамият провинции Хама», — сказал Виктор Купчишин.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Сирии продолжаются активные боевые действия с массированным применением артиллерии и бронетехники.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить