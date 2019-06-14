Минобороны: В Сирии свыше десяти раз нарушен режим прекращения огня

, , 23:34 — REGNUM За последние сутки в Сирии боевики из Идлибской зоне деэскалации устроили свыше десяти обстрелов населённых пунктов в провинциях Латакия и Хама, сообщил 14 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Незаконные вооруженные формирования нарушают условия как старого, так и нового соглашения о прекращении огня в зоне «Идлиб»

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Смайра, Кара-Джагез, Нахшебба, Дарх-Абу-Асад, Руйесет-Эскандер, Айн-Эн-Наур, Айн-Эль-Ханзир, Раша, Ардаш-Даг и Хамрат провинции Латакия, Хуайз, Хамамият провинции Хама», — сказал Виктор Купчишин.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Сирии продолжаются активные боевые действия с массированным применением артиллерии и бронетехники.