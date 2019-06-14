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МИД Германии: Для обвинений Ирана одного видеоролика недостаточно

Политика

Вашингтон и Лондон утверждают, что причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе почти очевидна

Берлин, 14 июня 2019, 22:56 — REGNUM  Распространяемая американскими СМИ видеозапись с якобы иранской миной и якобы иранскими военными не позволяет утверждать о виновности Ирана в нападении на танкеры в Оманском заливе, заявил 14 июня министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, предлагаемого видеоролика крайне недостаточно для окончательных выводов и утверждений.

«Видеозаписи мало. Конечно можно понять, что нам показывают на этом видео, но для окончательных выводов этого недостаточно», — цитирует Reuters главу МИД ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе норвежский и японский танкеры Front Altair и Kokuka Courageous сообщили о непонятном нападении на них, взрывах и пожаре. Экипажи были эвакуированы иранскими военными.

Стоит отметить, что это произошло во время визита премьер-министра Японии в Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео и президент США Дональд Трамп почти сразу же заявили, что за нападение ответственен Иран, а в качестве доказательства показали видеоролик, на котором якобы иранские военные снимают неразорвавшуюся магнитную мину с корпуса поврежденного танкера.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия присоединилась к обвинениям Ирана в нападении на танкеры

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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