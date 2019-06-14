Пятница, 14 Июня 2019 года
22:53:42 МСК

Британия присоединилась к обвинениям Ирана в нападении на танкеры

Политика

«Хайли лайкли» снова в деле

Британия присоединилась к обвинениям Ирана в нападении на танкеры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Британия

Лондон, 14 июня 2019, 22:22 — REGNUM  МИД Британии поспешил присоединиться к США в обвинениях Ирана в причастности к нападению на танкеры в Оманском заливе. Обвинение иранского Корпуса стражей Исламской революции британское внешнеполитическое ведомство распространило 14 июня.

По примеру Вашингтона Лондон не стал заботиться о доказательствах.

«После собственного изучения Британия пришла к выводу, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил — Корпус стражей Исламской революции — атаковала два танкера 13 июня», — указано в заявлении МИД Британии.

Достопамятное «хайли лайкли» вновь применено британскими властями в дипломатических вопросах.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант осудил нападение на танкеры и призвал Иран прекратить такие действия.

«Мы призываем Иран немедленно отказаться от всех видов дестабилизирующей активности», — заявил британский министр иностранных дел.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: иранофобия США нагнетает напряжённость в Оманском заливе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить