Лондон, , 22:22 — REGNUM МИД Британии поспешил присоединиться к США в обвинениях Ирана в причастности к нападению на танкеры в Оманском заливе. Обвинение иранского Корпуса стражей Исламской революции британское внешнеполитическое ведомство распространило 14 июня.

По примеру Вашингтона Лондон не стал заботиться о доказательствах.

«После собственного изучения Британия пришла к выводу, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил — Корпус стражей Исламской революции — атаковала два танкера 13 июня», — указано в заявлении МИД Британии.

Достопамятное «хайли лайкли» вновь применено британскими властями в дипломатических вопросах.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант осудил нападение на танкеры и призвал Иран прекратить такие действия.

«Мы призываем Иран немедленно отказаться от всех видов дестабилизирующей активности», — заявил британский министр иностранных дел.

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