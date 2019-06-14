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Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон признался в употреблении кокаина

Политика

По словам политика, наркотик он пробовал один раз в студенческие годы

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лондон, 14 июня 2019, 21:45 — REGNUM  Экс-министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин, передаёт 14 июня The Mirror.

По словам политика, наркотик он пробовал в студенческие годы, когда ему было 19 лет. При этом, как заверил Джонсон, это был его единственный опыт, и с тех пор он больше не возвращался к наркотическим веществам.

Ранее Джонсону уже задавали вопрос на эту тему на пресс-конференции, но он ушёл от ответа, заявив, что большинству людей было бы интересней обсудить его предвыборную кампанию.

Напомним, что Борис Джонсон уверенно лидирует среди претендентов на должность премьер-министра Соединённого Королевства. По итогам состоявшегося 13 июня первого раунда голосования он набрал 114 голосов законодателей, а его ближайший оппонент Джереми Хант — 43 голоса.

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Внутренняя политика Великобритании
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