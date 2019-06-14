Генсек ЛАГ обратился к «иранским братьям» после инцидента в Оманском заливе

Каир, , 21:37 — REGNUM Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу-ль-Гейт обратился к Ирану с призывом к деэскалации в Ормузском проливе и Оманском заливе, 14 июня передает агентство Reuters.

«Я призываю иранских братьев быть осторожнее и двигаться в обратном направлении. Вы подталкиваете всех к конфронтации», — заявил Абу-ль-Гейт.

Генсек ЛАГ также отметил, что «не верит», что нападение на танкеры в Оманском заливе 13 июня могла осуществить какая-либо из стран арабского мира — это все равно, что «выстрелить себе в ногу».

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