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ООН призывает к независимому расследованию атаки танкеров в Оманском заливе

Политика

«Очень важно знать правду»

Нью-Йорк, США, 14 июня 2019, 21:17 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал провести независимое расследование нападений на танкеры в Оманском заливе, 14 июня передает агентство Reuters.

«Очень важно знать правду… Очевидно, что это возможно только в том случае, если есть независимый орган, который проверит все факты», — заявил Гуттериш журналистам.

По словам Гуттериша, независимым органом, который должен провести расследование атаки 13 июня, должен стать Совет безопасности ООН.

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