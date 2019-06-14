Пятница, 14 Июня 2019 года
20:02:44 МСК

«Правительство» Молдавии, лояльное Плахотнюку, уйдет в отставку

Политика

Президент Молдавии Игорь Додон уже уволили Павла Филипа и его министров

Кишинёв, 14 июня 2019, 20:02 — REGNUM  Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом республики Игорем Додоном «правительство» Павла Филипа уходит в отставку. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил вице-президент Демпартии Владимир Чеботарь.

По мнению демократов, отставка кабинета Филипа будет частичным решением политического кризиса в Молдавии.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу», — пояснил Чеботарь.

Также он попросил сторонник Демпартии поддержать это решение и убрать палатки, которые блокируют вход в здания правительства, Конституционного суда и ряда министерств.

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал заявление Чеботаря. Глава государства поздравил сограждан с этой «символической» победой.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу», — сказал Додон.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Молдавии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить