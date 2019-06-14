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Глава СПЧ ООН проведет переговоры с Мадуро и Гуайдо в Венесуэле

Политика

Визит Мишель Бачелет в Венесуэлу будет проходить с 19 по 21 июня

Женева, Швейцария, 14 июня 2019, 19:48 — REGNUM  Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила о предстоящем визите в Венесуэлу, 14 июня передает агентство Reuters.

Визит главы Совета по правам человека ООН в Венесуэлу будет проходить с 19 по 21 июня.

Согласно заявлению СПЧ ООН, Бачелет намерена провести переговоры как с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, так и с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

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Политический кризис в Венесуэле
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