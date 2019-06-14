Глава СПЧ ООН проведет переговоры с Мадуро и Гуайдо в Венесуэле

Женева, Швейцария, , 19:48 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила о предстоящем визите в Венесуэлу, 14 июня передает агентство Reuters.

Визит главы Совета по правам человека ООН в Венесуэлу будет проходить с 19 по 21 июня.

Согласно заявлению СПЧ ООН, Бачелет намерена провести переговоры как с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, так и с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

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