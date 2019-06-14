ФРГ задержит до осени начало переговоров о вступлении Македонии в ЕС

Берлин, , 19:47 — REGNUM Бундестаг ФРГ в сентябре примет решение об утверждении начала переговоров по присоединению Македонии к Европейскому союзу. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с посетившей Берлин делегацией Македонии во главе с премьер-министром страны Зораном Заевым.

В переговорах с Ангелой Меркель участвовали также вице-премьер Македонии по вопросам евроинтеграции Буяр Османии и министр иностранных дел республики Никола Димитров.

Как было заявлено на встрече, в Берлине удовлетворены результатами проведённых в Македонии реформ, которые были обозначены в докладе Еврокомиссии, и позитивно смотрят на перспективу начала переговоров со Скопье. Указанные же сроки, по словам Меркель, «согласуются с установленными в Германии процедурами относительно расширения ЕС».

Заев со своей стороны отметил, что в Скопье всецело доверяют Меркель и твёрдо верят, что «будут соблюдены все демократические процедуры, которые позволят бундестагу принять положительное решение в сентябре».

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Напомним, в мае Еврокомиссия в своём новом ежегодном докладе во второй раз рекомендовала начать переговоры с Македонией и Албанией о присоединении к Евросоюзу. Ожидалось, что на основании этой рекомендации Совет ЕС в июне официально объявит о начале переговорного процесса. Однако позднее стало известно, что среди государств ЕС сохраняются разногласия по данному вопросу.

На днях глава Европейского совета Дональд Туск высказался в поддержку начала переговоров со Скопье и Тираной, но констатировал, что решение об этом не будет принято быстро из-за позиции Франции и Нидерландов, считающих начало переговорного процесса преждевременным.

Парламент ФРГ 8 июня одобрил протокол о присоединении Македонии к НАТО, но не смог прийти к единству по вопросу начала переговоров о вступлении республики в Европейский союз.

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