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Евросоюз надеется на переговоры Трампа и Си Цзиньпина

Политика

«Весь мир считает их встречу хорошей идеей»

Брюссель, 14 июня 2019, 19:35 — REGNUM  Евросоюз надеется, что на саммите G-20 в японской Осаке все-таки состоятся переговоры между президентом США Дональдам Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, 14 июня передает агентство Reuters.

«Я думаю, что весь мир считает их встречу хорошей идеей», — заявила журналистам глава внешнеполитического ведомства ЕС Сесилия Мальмстрём.

По словам Мальмстрём, в результате переговоров двух лидеров существует вероятность «деэскалации» в затянувшейся торговой войне между США и Китаем, которая влияет на экономику всего мира.

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Торговая война между Китаем и США
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