Игорь Артамонов выдвинут кандидатом в губернаторы Липецкой области от ЕР

Липецк, , 19:11 — REGNUM В ходе конференции Липецкого регионального отделения «Единой России» делегаты путем тайного голосования большинством голосов определили кандидата на должность губернатора региона. За кандидатуру временно исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова проголосовали 93 из 107 делегатов.

В бюллетень для тайного голосования также были включены, помимо временно исполняющего обязанности губернатора, кандидатуры члена Генсовета партии, депутата горсовета Александра Афанасьева, депутата областного совета, директора СОШ № 29 Липецка Марины Донских.

Игорь Артамонов поблагодарил партийцев за оказанное доверие и поддержку.

«Эту поддержку считаю признанием того, что мы — на правильном пути. И дальше будем идти по нему как команда единомышленников. Очень важно, что все мы четко понимаем ключевую цель — повышение уровня жизни людей. Важно и необходимо качественно обновить управленческий состав, привлечь в команду людей, обладающих современным видением и владеющих самыми эффективными методиками администрирования проектов. Вместе нам по силам решить многие проблемы, сделать жизнь в Липецкой области благополучной для всех поколений», — подчеркнул в своем выступлении Игорь Артамонов.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что Липецкое региональное отделение зарекомендовало себя как единая команда людей, умеющая ставить перед собой амбициозные задачи и добиваться результата.

«Выдвигая своего кандидата, мы четко понимаем цели, которые перед нами стоят. Знаем, что необходимо сделать для развития региона и решения главной задачи, поставленной перед нами Президентом страны — улучшение качества жизни людей. У нас есть сильный кандидат, профессиональная команда, и мы уверены, что жители Липецкой области подержат нас на выборах в сентябре», — считает Евгений Ревенко.

В свою очередь, секретарь Липецкого регионального отделения «Единой России» Павел Путилин подчеркнул, что избранный губернатор может рассчитывать на поддержку «Единой России» в работе по успешному решению задач, которые стоят перед регионом.

«Сегодня мы приняли важное и ответственное решение. Партия определила своего кандидата на пост губернатора нашей области. Мы несем ответственность за регион, за благополучие граждан, за успешное решение задач, которые стоят сегодня перед нами. Мы ведущая политическая сила региона, на которую может, и, я уверен, будет рассчитывать избранный губернатор. За последние годы область значительно шагнула вперед в своем развитии. Сделано очень много: новые детские сады и школы, сотни километров отремонтированных дорог, развивается здравоохранение, благоустраиваются территории. Я убежден, что все начинания будут продолжены», — заключил он.

Также на конференции делегаты обсудили программу, с которой «Единая Россия» выступит на выборах главы региона. В основу документа легли предложения партийцев, озвученные во время встреч с участниками предварительного голосования, и те, что появились по их итогам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах — выборы высших должностных лиц, в 13 — кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 — кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 — выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.