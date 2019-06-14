Авиаудары под Калининградом. По опыту Сирии, с приветом учениям НАТО

Калининград, , 18:58 — REGNUM Многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации отработали нанесение ударов по наземным целям на полигоне в Калининградской области, сообщает 14 июня пресс-служба Балтийского флота.

Отмечается, что прицельное бомбометание и поражение целей неуправляемыми авиационными ракетами осуществлялось с учётом боевого опыта, полученного в Сирии.

«Лётчики провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами, а также неуправляемыми авиационными ракетами», — указано в сообщении пресс-службы.

В учениях принимали участие около десяти фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Подчёркивается, что эти учения являются плановыми, но прошли на фоне масштабных военных учений НАТО в Балтийском море. Военно-морские учения альянса BALTOPS 2019 начались 9 июня, в них задействованы десятки кораблей и самолётов, а также порядка 12 тыс. военнослужащих.

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