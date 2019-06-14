Мэрия Москвы согласовала ещё одну акцию в поддержку Ивана Голунова

Москва, , 18:53 — REGNUM Власти Москвы согласовали ещё одну массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщили 14 июля в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Как уточняется, мероприятие состоится 23 июня, заявленное количество участников — до 20 тысяч человек.

Сообщается, что уведомление о проведении акции с целью демонстрации несогласия граждан с преследованием Ивана Голунова и других журналистов поступило в правительство Москвы от К. Ворович, И. Ефремова, Я. Конвай, А. Овчарова.

Обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность участников мероприятия будет столичное управления МВД России.

Напомним, что ранее московские власти уже согласовали проведение акции в поддержку Ивана Голунова 16 июня на проспекте Сахарова. 12 июня в центре столицы также состоялась несогласованная акция, в ходе которой были задержаны несколько сотен человек.

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